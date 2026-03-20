特朗普會高市早苗　把襲擊伊朗比作偷襲珍珠港

中評社北京3月20日電／美國總統特朗普19日在白宮會晤到訪的日本首相高市早苗，在回答媒體提問時為美國對伊朗發起大規模軍事行動辯解，將美國襲擊伊朗與日本在第二次世界大戰期間偷襲珍珠港相提並論。



新華社報導，特朗普被一名記者問及，為什麼沒有提前告知日本及其他盟友針對伊朗的戰爭計劃，他說：“我們想要出其不意。還有誰比日本更懂得出其不意呢？你為什麼不跟我說說珍珠港？”



特朗普說這番話時，現場一片笑聲。坐在一旁的高市早苗睜大了眼睛，在椅子上挪了挪身體，臉上努力保持著微笑。



1941年12月7日，日軍偷襲夏威夷美國海軍基地珍珠港，摧毀、重創多艘美國軍艦和上百架飛機，導致美方約2400人死亡。次日，美國對日本宣戰，太平洋戰爭爆發。這一事件被時任美國總統羅斯福稱為“國恥”，讓美國人至今不忘。



2月26日，伊朗與美國第三輪間接談判在瑞士日內瓦舉行，未達成協議，但各方作出積極評價，並宣佈計劃3月2日在奧地利首都維也納繼續進行技術討論。然而，同月28日，以色列和美國突然對伊朗發動大規模空襲，造成時任伊朗最高領袖哈梅內伊和多名軍政高級官員喪生。伊朗隨後用彈道導彈和無人機對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起還擊。