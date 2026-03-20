山西省政協原主席吳存榮一審被判無期徒刑

吳存榮（資料圖） 中評社北京3月20日電／2026年3月20日，北京市第二中級人民法院一審公開宣判山西省政協原黨組書記、主席吳存榮受賄案，對被告人吳存榮以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的吳存榮受賄所得及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



新華社報導，經審理查明：2006年至2024年，被告人吳存榮利用擔任安徽省合肥市委副書記、市長，安徽省委常委、合肥市委書記，安徽省委常委、副省長，重慶市委常委、副市長，重慶市委副書記，重慶市人大常委會黨組副書記、副主任，山西省政協黨組書記、主席等職務上的便利，為他人在項目規劃審批、土地性質變更、企業經營等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.27億餘元。



北京市第二中級人民法院認為，被告人吳存榮的行為構成受賄罪。吳存榮受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鋻於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息絕大部分已追繳到案，具有法定、酌定從寬處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。



據悉，北京市第二中級人民法院于2025年12月17日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人吳存榮及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，吳存榮進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾30餘人旁聽了庭審。