美伊戰爭　中美關係面臨多重不確定性

澳門區域與戰略研究中心3月20日在線上舉辦“美伊戰爭與特朗普訪華”專題研討會。（視頻會議截圖） 中評社北京3月21日電（記者 海涵）澳門區域與戰略研究中心3月20日在線上舉辦“美伊戰爭與特朗普訪華”專題研討會。與會學者指出，特朗普推遲訪華本質是中美雙方訴求與國際局勢交織的結果。且受美伊戰爭影響，後續特朗普訪華期間中美談判議題將產生根本性改變，雙邊關係議題比重或會大幅降低。2026年作為中美關係的“大年”，因美伊戰爭充滿了不確定性，但兩國元首會晤的潛在價值仍需高度重視。



研討會由召集人，澳門區域與戰略研究中心主任王建偉主持。參與會議的學者有：復旦大學“一帶一路”及全球治理研究院常務副院長黃仁偉、中國人民大學吳玉章講座教授金燦榮、美國巴克內爾大學國際關係與政治學教授朱志群、上海國際問題研究院副院長李開盛、深圳衛視資深時事評論員庚新、同濟大學政治與國際關係學院創始院長夏立平、美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授孫太一。



王建偉在研討會伊始提出三大問題：美伊戰爭和特朗普訪華之間，也就是美國的中東戰略和對華戰略之間有何內在聯繫？究竟是什麼原因導致特朗普推遲訪華？特朗普推遲訪華對中美關係的後續發展有何影響？圍繞這些問題，學者們各抒己見，熱烈討論。



特朗普推遲訪華：多重博弈下的共同選擇



研討會上，學者們認為，特朗普以“美伊戰爭需坐鎮國內”為由推遲訪華，雖有表面合理性，但本質是中美雙方訴求與國際局勢交織的結果。



黃仁偉指出，中方本就不認可3月底4月初這一訪華時間點——因為美方發動的對伊戰爭違反國際法，其偷襲、斬首等行為已觸及國際規則底線，此時接待戰爭主謀，中方將陷入“公開譴責”或“緘口不言”的道義兩難，特朗普的推遲聲明恰好為雙方提供了體面的“台階”。