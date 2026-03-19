華府觀察：特朗普珍珠港笑話揭美日同盟現實

特朗普在會見高市早苗時拿珍珠港事件說事成為全球熱議焦點 視頻截圖 中評社華盛頓3月20日電（記者 余東暉）不管高市早苗如何吹噓其19日訪問白宮的成果，此訪注定被特朗普關於珍珠港的笑話引發的尷尬情緒所籠罩。特朗普脫口而出的“日本人最懂出其不意”，捅破了美日同盟不便道明的現實：在這個基於戰略利益的不對稱同盟關係中，占據主導地位的美方在特朗普治下更會予取予求。



全世界媒體19日對高市早苗訪美的報導最大的焦點是，特朗普在白宮橢圓形辦公室會見高市早苗時發生的一幕：一位日本記者問美國在對伊朗發動突然襲擊之前為何沒有事先通知日本和歐洲盟友？特朗普回答：“我們沒告訴任何人，就是要出其不意。誰比日本更懂出其不意呢？珍珠港事件，你們怎麼沒提前告訴我？我看，你們比我們更相信出其不意。”



美國媒體無不仔細描寫高市早苗此時的反應。《紐約時報》這樣描寫：“特朗普說話時，高市早苗瞪大了雙眼，似乎深吸了一口氣。她雙臂交叉放在腿上，全程一言不發。”《華盛頓郵報》這樣描寫：“此時，她睜大了眼睛，向後靠在椅子上，臉上精心裝出的笑容消失了。”當時現場的尷尬之風躍然紙上。



《紐約時報》從東京發回報導稱，特朗普的珍珠港笑話在日本引發了嘲諷和不滿。許多日本學者、政治家和評論員對此感到震驚。一些人批評特朗普，認為他不應該如此輕率地重提二戰這段痛苦的歷史。另一些人則將矛頭指向高市早苗，認為她本應挺身而出。還有一些人則擔心此事可能會損害日美關係。