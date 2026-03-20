宇樹科技IPO申請被受理

中評社北京3月20日電／3月20日，上海證券交易所正式受理宇樹科技股份有限公司科創板首次公開發行股票申請。作為上交所科創板發行上市預先審閱機制落地後的第2單申報企業，宇樹科技此次IPO同步引發資本市場與行業的高度關注。



央視新聞報導，記者注意到，近年來，宇樹科技公司主營業務收入保持高速增長態勢，2022年至2024年分別實現營業收入1.23億元、1.59億元、3.92億元，2025年1-9月營收已達11.67億元，2025年度營業收入進一步提升至17億元；營收結構持續優化，人形機器人業務收入占比從2023年的1.88%快速提升至2025年1-9月的51.53%，與四足機器人共同構成核心收入雙支柱。盈利層面，公司主營業務毛利率穩步攀升，從2022年的44.18%提升至2025年1-9月的59.45%，2024年實現淨利潤9450.18萬元，2025年扣除非經常性損益後歸母淨利潤達6億元，展現出強勁的核心盈利能力。



據招股書披露，公司本次公開發行新股不低於4044.64萬股，募投項目包括智能機器人模型研發、機器人本體研發、新型智能機器人產品開發、智能機器人製造基地建設四大項目，計劃募集資金為42.02億元。募投項目均圍繞公司主營業務展開，將進一步強化公司在核心技術研發、產品迭代與規模化產能方面的優勢，助力公司持續鞏固全球領先地位。