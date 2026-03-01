中美關係總體趨穩　元首互訪將鞏固態勢

耶魯大學高級研究員、美國國務院前代理助理國務卿董雲裳（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月21日電（記者 陳思遠）在第八屆國際戰略與安全論壇中，與會學者談及中美關係時指出，兩國關係在艱難中保持總體穩定，競爭與合作並存，需將更多注意力放在管控分歧上，國際社會亦期待中美以理性冷靜引領雙邊關係。



20日下午，清華大學戰略與安全研究中心（CISS）第八屆國際戰略與安全論壇在京舉行。周波、董雲裳（Susan Thornton）、刁大明、於潔（Jie Yu）、邵育群就“中美關係：終究要好起來才行？”議題進行討論。會議由中美交流基金會總裁周建成主持。



清華大學戰略與安全研究中心研究員周波認為，中美雙邊關係呈現出“競爭與合作並存”的特點，且競爭大於合作。他指出，儘管兩國之間存在諸多差異，但雙方擁有“避免競爭升級為對抗”共同的目標。



耶魯大學高級研究員、美國國務院前代理助理國務卿董雲裳則表示，當前中美關係正處於較為艱難的時期，雙方應將更多注意力放在分歧管控上。她強調，管控分歧需依托多元溝通渠道，包括機制化對話以及元首會面等。



中國人民大學國際關係學院教授刁大明對過去一年的中美關係作出了“總體穩定”的判斷。他表示，這種穩定是多層次的綜合表現：在關乎雙方核心競爭力的領域，美方仍保持脫鈎態勢，例如高科技、國際話語權等；在經貿等關乎雙方切身利益的領域，兩國則保持“邊打邊談”的態勢，以保證形成相互有效的制約；而在台海、涉港、涉疆、涉藏等相關領域，雙方均保持“不外溢”。

