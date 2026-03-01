董雲裳：中東局勢複雜不改特朗普訪華預期

耶魯大學高級研究員、美國國務院前代理助理國務卿董雲裳（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月21日電（記者 陳思遠）耶魯大學高級研究員、美國國務院前代理助理國務卿董雲裳20日就中東局勢與中美元首會晤相關議題表示，當前中東局勢複雜難測，但她對特朗普總統於今年春季訪華持樂觀態度，特朗普也在尋求一種方式推動中東局勢盡早實現停火，相關會面籌備工作相信也正在有序開展。



清華大學戰略與安全研究中心20日舉辦第八屆國際戰略與安全論壇，談及中東局勢對美國總統特朗普訪華的影響，董雲裳指出，目前中東情況非常複雜，衝突持續時間與升級態勢均難以預判，“但我確實認為，特朗普總統非常希望來中國訪問，我也認為他在尋求一種方式，盡可能地推動中東問題盡早解決，至少是盡早停火。”她表示，對特朗普今年春季來訪中國相當樂觀。



董雲裳指出，今年中美雙方已規劃多次元首會面，除雙邊會晤外，G20、亞太經合組織等多邊平台也將為兩國高層接觸提供契機。針對部分媒體所謂“會晤準備不足”的報導，她認為相關說法過於誇張，美國駐華使館正與中方外交部門緊密協作推進籌備工作，前期何立峰副總理已與美方舉行會晤，為高層對話奠定良好基礎，雙方會做好充分準備，籌備一場好的會議。



董雲裳還強調，元首外交對中美關係具有標誌性與象徵意義，高層面對面互動有助於緩解各方困惑、釋放穩定信號，對推動兩國關係健康發展至關重要。



針對中美元首會晤期間可能會談及台灣議題，董雲裳認為，如果中美元首峰會得以實現，對台軍售議題勢必會被提及，特朗普的立場預計不會改變。



“正如他跟日本首相高市早苗見面時，提到了想要台灣保持和平與穩定，我覺得這就是他的立場。”董雲裳說。