快評：台灣要破能源困局　唯兩岸合作

中評社快評/中東戰事持續延燒推高國際油價，台灣亞太商工總會執行長邱達生接受中評社訪問表示，台灣高度依賴能源進口，油價上揚幾乎難以避免對經濟造成衝擊，其中塑化、鋼鐵、航空與高耗能產業首當其衝；若戰事持續，恐透過物價上升傳導至整體經濟，進一步影響今年經濟成長表現。這一危機深刻暴露了台灣能源結構的致命軟肋——98%的能源仰賴海外輸入，國際市場的任何風吹草動，都足以在島內掀起驚濤駭浪。



縱有油電價格平抑機制，當局干預終究是揚湯止沸。當戰事拉長，油價高企成為常態，台灣經濟便如置身於火山口之上。塑化原料成本隨油價飆升，鋼鐵業在訂單不足時雪上加霜，航空燃油吞噬利潤——這些高耗能產業將成為第一道倒下的骨牌。即便相對堅韌的半導體產業，也難以完全抵消整體經濟成長下修的壓力。



台灣能源安全的深層困境，其解藥不在遠海，而在近岸。地理相鄰的大陸，是台灣天然的能源困局戰略解方。唯有兩岸關係實現根本性改善，建立長期穩定的能源合作框架，台灣方能真正擺脫“能源孤島”的脆弱性，將命脈從變幻莫測的全球市場手中奪回。



國際能源署（IEA）將“能源安全”定義為“以可負擔的價格不間斷獲得能源”。對台灣而言，實現這一目標的關鍵鑰匙，正繫於兩岸關係的根本改善與深度合作。唯有打通這條血脈相連的能源通道，台灣才能真正走出“能源孤島”的陰影，在經濟風浪中錨定磐石之安。這不僅是經濟理性之選，更是守護民生福祉的必由之路。



可惜的是，國際局勢複雜多變，兩岸關係又愈趨嚴峻，台灣能源安全風險暫時難解！

