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金正恩：將用新型坦克裝備朝鮮陸軍
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2026-03-21 10:08:28
中評社北京3月21日電／據朝中社20日報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩19日訪問朝鮮人民軍首都防禦軍直屬平壤第60訓練基地，觀摩步兵和坦克兵部隊協同攻擊戰術演習。
報導說，當天進行了檢驗新型主戰坦克主動防護系統的各種試驗。
金正恩說，今後將用這種優越的新型坦克大量裝備朝鮮陸軍，朝鮮的裝甲武力將發展到更高階段。
來源：新華社
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