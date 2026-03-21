美國對伊朗增兵劍指霍爾木茲海峽　能得手？

中評社北京3月21日電／美國官員20日披露，美方已從美國西海岸調派3艘軍艦，運載第二支海軍陸戰隊遠征隊前往中東地區。此前，美軍一支海軍陸戰隊遠征隊已從日本出發前往中東。美國正向中東增派哪些軍力？有何行動目標？能夠得手嗎？



增派哪些軍力



新華社報導，美國匿名官員20日告訴媒體，美軍“拳師”號兩棲攻擊艦、“康斯托克”號船塢登陸艦、“波特蘭”號兩棲船塢運輸艦已從加利福尼亞州聖迭戈出發，運載美軍第11海軍陸戰隊遠征隊開赴中東。該遠征隊由大約2500名海軍陸戰隊員組成。



大約一周前，美方官員披露，駐日美軍“的黎波里”號兩棲攻擊艦已奉命運載美軍第31海軍陸戰隊遠征隊前往中東。“的黎波里”號是美軍最新型兩棲戰艦，于2020年入役，有“大甲板”之稱。



美軍海軍陸戰隊遠征隊通常由2000餘名海軍陸戰隊員組成，其地面部隊配備裝甲車和火炮，空中部隊配備“魚鷹”傾轉旋翼機、直升機和F-35戰鬥機。



從位置推算，“拳師”號等3艘軍艦航行至中東戰區至少需要3周時間，“的黎波里”號本周早些時候已駛至新加坡附近海域。集結完畢後，中東地區的美軍規模將達到5萬人。



美國最近一次出動海軍陸戰隊遠征隊作戰是今年初突襲委內瑞拉。當時，美軍“硫磺島”號兩棲攻擊艦運載美軍第22海軍陸戰隊遠征隊及三角洲特種部隊參加對委軍事行動。

