高市早苗訪美，被批“諂媚外交”

中評社北京3月21日電／美國總統特朗普19日在白宮同到訪的日本首相高市早苗舉行會談。雙方沒有就會談發表聯合聲明，但會談中不少細節和場面揭示了美日關係的現狀。



新華社報導，日本輿論指出，從雙方表態看，高市未能在核心議題上與美方形成清晰共識，同時在經濟與安全領域一再讓步迎合美國政府，她在會談中的討好姿態令人大跌眼鏡。高市對美國的“諂媚外交”，不僅讓自己在白宮“遇窘”，也在日本國內引發爭議和擔憂。



極力討好，仍遭羞辱



高市訪美之前，圍繞特朗普提出的向霍爾木茲海峽派遣艦艇護航要求，日本國內反對聲一片。日本輿論普遍認為，此舉可能突破和平憲法框架、將日本捲入中東衝突。



會談一開始，高市就當著媒體的面極力示好，卻接連發生三次“狀況”。



特朗普開場表示歡迎後，高市試圖用磕磕巴巴的英文發言，直到特朗普說“有翻譯”，高市才改回用日語發言。



高市還用特朗普的名字“唐納德”相稱以示關係親密。她一方面稱中東和全球安全形勢嚴峻且世界經濟受到嚴重影響，但一方面又說“衹有唐納德能給世界帶來和平與繁榮”。這一發言迅速在日本國內引發批評。不少日本網民直言，在外界普遍批評特朗普違反國際法對伊朗發動襲擊的背景下，高市的這番話“令人羞恥”。



在野黨日本共產黨委員長田村智子說，高市對美以攻擊伊朗一句批評也沒有，反而讚美特朗普，這種對美追隨式外交實在令人遺憾。她對此表示抗議。

