中東戰事風險延宕　全球航空業面臨重大挑戰

燃油成本大幅上漲迫使不少航空公司提高票價並調整財務前景。 中評社北京3月21日電／在美以伊戰事延宕的背景下，霍爾木茲海峽航運持續受阻，全球能源供應體系被擾亂，國際油價一路飆漲，全球航空業面臨重大挑戰。燃油成本大幅上漲迫使不少航空公司提高票價並調整財務前景。分析人士指出，如果中東戰事風險持續，一些航空公司或將陷於困境。



新華社報導，航空燃油在航空公司運營成本中佔較大比重。標普全球能源公司數據顯示，近來，全球航空燃油基準價格從每桶85美元至90美元區間，飆升至每桶150美元至200美元區間。



海灣地區是重要航空樞紐，也是全球最繁忙的空中通道之一。美以伊戰事爆發以來，為應對燃油成本上漲壓力，多家航空公司提高票價和燃油附加費。越來越多旅客嘗試預訂亞洲與歐洲之間的直飛航班。需求上升與運力下降疊加，進一步推動票價上漲。



機票門戶網站天巡網的研究顯示，4月歐洲飛往亞洲的經濟艙機票價格較戰事前翻了一倍，商務艙機票價格已突破1萬歐元，是以往價格水平的數倍。



德國旅遊協會主席阿爾賓·洛伊德爾認為，航空燃油價格上漲、因空域關閉導致的航線延長，以及潛在的運力瓶頸，都在推高機票價格。



芬蘭國家控股航空公司芬蘭航空公司日前宣佈，將提高全航線票價。歐洲航空業巨頭法航-荷航集團12日宣佈，法國航空和荷蘭皇家航空將上調11日及之後出票的遠程航班票價。此外，包括法國科西嘉國際航空公司、泰國國際航空公司、新西蘭航空公司等在內的多家航司，均已上調部分航線票價或燃油附加費。這些公司普遍表示，相關措施既是應對市場環境變化的必要手段，同時也力圖在成本壓力與服務可負擔性之間取得平衡。

