伊朗向印度洋中部的美軍基地發射導彈

中評社北京3月21日電／據新華社：美國《華爾街日報》20日援引消息人士的話報導，伊朗向位於印度洋中部的“美英聯合軍事基地”迪戈加西亞基地發射了兩枚中程彈道導彈，其中一枚在飛行中失靈，美國軍艦向另一枚發射了攔截彈，但無法確定導彈是否被攔截。報導沒有說明該事件是何時發生的。



報導援引多名美國官員的話稱，伊朗向距離本土約4000公里的迪戈加西亞基地發射了兩枚中程彈道導彈，這兩枚導彈都沒有擊中該基地。此舉意味著伊朗軍力的影響遠遠超出中東地區。



而據伊朗媒體此前報導，伊朗外交部長阿拉格齊曾表示伊朗已將導彈射程限制在2000公里以內，這些導彈純粹用於防禦和威懾。



查戈斯群島位於毛里求斯東北方向約750公里的印度洋西南海域，1965年被割讓給英國殖民當局。英國次年把該群島主島迪戈加西亞島租給美國建空軍基地。2025年5月22日，英國與毛里求斯簽署協議，查戈斯群島主權被正式移交給毛里求斯。根據協議，迪戈加西亞軍事基地將由毛里求斯租借給英國和美國。



特朗普曾稱，美軍可能針對伊朗動用在迪戈加西亞島上的機場。但英國一度以國際法為由拒絕美國使用該基地打擊伊朗。英國首相斯塔默3月1日又發表聲明稱，已同意美國使用該軍事基地用於“特定且有限”的防禦目的。