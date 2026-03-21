美國載人繞月任務火箭和飛船重回發射台

中評社北京3月21日電／美國航空航天局20日將執行“阿耳忒彌斯2號”載人繞月任務的“太空發射系統”火箭和“獵戶座”飛船重新從佛羅里達州肯尼迪航天中心的裝配大樓運回發射台，準備在4月初發射。



新華社報導，美國航空航天局發佈公報介紹，火箭和飛船于美國東部時間20日凌晨從裝配大樓啟程，經過約11小時運輸後抵達發射台。任務團隊正加緊完成發射前的最後測試和檢查，計劃最早于4月1日發射，發射窗口期持續至4月6日。



“阿耳忒彌斯2號”載人繞月任務于2月19日完成第二次發射前綜合演練，但在演練後的操作和重新配置過程中，工程人員發現流向火箭“過渡型低溫推進級”的氦氣發生中斷，因此決定將火箭和飛船從發射台運回裝配大樓進行維修。



據介紹，工程人員對火箭多項系統進行了更新和復測，包括啟用新的飛行終止系統電池，更換火箭上面級、核心級及固體助推器電池，為飛船的發射中止系統電池充電等。



“阿耳忒彌斯2號”任務將搭載4名宇航員前往月球軌道進行為期約10天的繞月飛行，對相關係統和硬件進行測試。執行此次任務的4名宇航員分別是美國航空航天局宇航員里德·懷斯曼、維克托·格洛弗和克里斯蒂娜·科克，以及加拿大航天局宇航員傑里米·漢森。



根據原有安排，在載人繞月飛行任務之後，美國將於2027年執行“阿耳忒彌斯3號”載人登月任務。但因任務測試中出現問題，美國航空航天局2月底宣佈，將“阿耳忒彌斯3號”任務改為在近地軌道開展系統及運行能力測試，原定登月任務調整為“阿耳忒彌斯4號”，計劃于2028年實施。