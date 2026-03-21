中東緊張局勢升級　資本市場持續受挫　

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊已持續三周，引發投資者重新定價。（資料圖） 中評社北京3月21日電／由於投資者對中東緊張局勢持續感到擔憂，市場人氣低迷，本周美國紐約股市劇烈震盪，20日紐約股市三大股指遭遇重挫，科技股集中的納斯達克綜合指數收盤時跌入技術上的回調區間。



新華社報導，截至當天收盤，道琼斯工業平均指數比前一交易日下跌443.96點，收于45577.47點，跌幅為0.96%；標準普爾500種股票指數下跌100.01點，收于6506.48點，跌幅為1.51%；納斯達克綜合指數下跌443.08點，收于21647.61點，跌幅為2.01%。本周，紐約股市三大股指均累計下跌2%左右。



美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊已持續三周，引發投資者重新定價，20日紐約股市湧現大量賣盤。美國盈透證券高級經濟學家何塞·托雷斯說，投資者一開始認為伊朗戰事會是短暫的，但隨著戰事延宕，“華爾街的痛苦正在持續”。



美國克魯克斯金融公司首席投資官大衛·勞特說，紐約股市本周創下今年以來的低點，顯示市場可能還沒有找到底部，仍在重新評估中東衝突可能帶來的影響。



路透社20日報導，由於地區軍事行動致使霍爾木茲海峽航運中斷，伊拉克已宣佈所有由外國公司開發的油田均遭遇“不可抗力”。



在中東局勢相關消息刺激下，國際油價20日繼續走高。截至當天收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.18美元，收于每桶98.32美元，漲幅為2.27%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲3.54美元，收于每桶112.19美元，漲幅為3.26%。



外匯經紀商嘉盛集團資深分析師詹姆斯·斯坦利說，如果紐約原油期價在本周末觸及每桶100美元這一心理關口，將在股市或匯市等相關市場引發連鎖反應。



摩根士丹利首席美國經濟學家邁克爾·加彭表示，考慮到高油價，摩根士丹利已下調今年美國經濟增長預期，上調通脹率和失業率預期，並將美聯儲今年降息的預期時間點推遲。



由於市場擔憂通脹問題將導致主要央行收緊貨幣政策，國際金價本周出現1983年以來最大單周跌幅。自美國和以色列襲擊伊朗以來，金價持續走低。20日，紐約商品交易所4月黃金期貨價格收于每盎司4574.90美元，遠低於今年早些時候創下的每盎司超5500美元的歷史高位。