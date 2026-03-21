風雲四號C星發佈首套觀測圖像

中評社北京3月21日電／中國氣象局21日發佈風雲四號C星首套觀測圖像。風雲四號C星投入業務運行後，可大幅提升中小尺度天氣監測預警和空間天氣源頭監測能力，更好發揮氣象防災減災第一道防線作用。



新華社報導，中國氣象局相關負責人介紹，風雲四號C星搭載的6台載荷性能均達到國際先進水平。此次發佈的首批圖像顯示：



靜止軌道輻射成像儀圖像紋理清晰、細節豐富，華北區域雲圖動畫描繪了自內蒙古西部持續向東有短波槽雲係影響北京，可清晰分辨高層卷云云係，刻畫了天氣系統演變過程。



干涉式大氣垂直探測儀光譜精細，能夠成功捕獲大氣垂直結構特徵，相較于前序衛星增加了更多層的溫度信息，可為地球系統數值預報提供更多的觀測資料。



閃電成像儀獲取的連續觀測動畫精準描繪了強對流天氣中的閃電發生情況，區域閃電動畫顯示，受南支槽雲係影響，孟加拉、緬甸地區有對流雲團旺盛發展，發生了閃電事件，驗證了對強天氣監測和早期預警的應用潛力。



多波段電離層紫外光譜成像儀對地球東半球輝光現象進行了連續觀測，可細緻描繪出地球電離層的結構變化可能對通信、導航、定位信號造成的影響。



太陽極紫外成像儀聯合太陽X-EUV流量計成功捕獲了太陽耀斑爆發的圖像動畫和流量變化，進一步提升了對太陽活動觀測的能力。



風雲四號C星于去年12月27日成功發射，今年1月6日啟動在軌測試工作。中國氣象局按照“邊測試、邊應用、邊服務”原則，今年主汛期將其投入業務試用，提升短臨天氣系統，尤其是中小尺度天氣系統監測預警能力。