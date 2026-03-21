“被摧毀”的伊朗防空體系如何擊中F-35？

中評社北京3月21日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊19日宣布，擊中一架美軍F-35戰機。伊朗方面消息稱，這是對美以所謂摧毀伊朗防空能力說法的有力回應。



央視新聞報導，F-35為美軍第五代戰鬥機，搭載先進武器系統，具備隱形和超音速巡航能力，號稱世界上最先進的戰機機型之一。美國一直吹噓已摧毀伊朗的防空能力。那麼，伊朗是如何擊中這架美國隱形戰機的呢？這一事件又會帶來怎樣的影響呢？



央視總台軍事觀察員魏東旭表示，伊朗公布的防空作戰畫面顯示，在光學紅外傳感器的視野中，一架疑似F-35隱身戰鬥機的空中目標遭到了鎖定和防空火力的攻擊。在中東地區，美國空軍的F-35A隱身戰鬥機，以及從“林肯”號航母上起飛的F-35C隱身艦載機，一直在參與針對伊朗的空襲任務。



機動防空戰車補位 紅外捕獲擊中F-35



魏東旭表示，美軍的F-35隱身戰鬥機在伊朗空域被防空火力命中，應該是伊朗的防空作戰部隊採取了守株待兔的方式，或是摸清楚了美軍戰機空襲的規律，在重點區域進行伏擊。伊朗的防空作戰體系確實遭到了美以空襲的破壞，但是，伊朗仍然裝備有一些機動靈活部署的防空戰車，這些防空戰車採用輪式底盤，上面配備有小型雷達和光電紅外傳感器，當F-35降低飛行高度的時候，光電紅外傳感器可以捕捉到它發動機所產生的紅外熱信號。



這樣就可以對它進行跟蹤定位，然後發射中近程的防空導彈對其展開攻擊。由於飛行高度較低，可能這架F-35連釋放紅外誘餌彈的時間都沒有，就遭到了火力的命中。

