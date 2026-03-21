非核神話失靈　賴清德宣布核二核三具重啟條件

中評社台北3月21日電／賴清德21日出席公開活動時，透露“經濟部”評估後，核二、核三廠具備重啟條件，預計3月底將送“核安會”審議。對此民眾黨“立委”蔡春綢表示，這項遲來的轉向，證明了過去幾年民進黨政府執意推動“非核神話”導致能源政策徹底失靈，讓台灣陷入缺電危機與空汙泥淖。請“賴政府”在提出重啟計劃的同時，一併提供核廢料處理的相關規畫，不要“只要電、不負責”，將問題甩鍋給下一代。



中時新聞網報導，蔡春綢指出，早在2018年民間就曾發起“以核養綠”公投，民眾黨“立法院”黨團也曾於2025年推動核三延役公投，台灣人民已多次透過選票清楚表達：支持核能作為穩定、低碳的基載電力的民意趨向。



蔡春綢強調，自己出身雲林地方，深切感受到燃煤發電對鄉親健康的威脅，絕不接受一邊重啟核電、一邊又讓老舊燃煤電廠繼續發電。使用穩定的核能應該是用來“取代燃煤”，而非僅是補足AI產業的電力缺口，必須實質改善中南部的空氣品質。



此外，蔡春綢也提醒，要重啟核二及核三，未來如何處理核廢料也是重中之重，賴清德提到的核廢料處理與社會共識，不能只是推諉的借口。過去八年政府在核廢料處置上幾乎毫無作為，請“賴政府”在提出重啟計劃的同時，一併送交或明確的終極處置場址規畫，不要“只要電、不負責”，將問題甩鍋給下一代。