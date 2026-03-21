綠營傳鄭麗君出戰台北市長　蔣萬安曬政績

中評社北京3月21日電／國民黨台北市長蔣萬安將拚連任，民進黨市長人選至今未定，有聲音傳出綠營將派出“行政院副院長”鄭麗君參選。蔣萬安21日受訪回應，“我就是全力專注在市政上面”，他同時舉出3面向政績，如導入AI到市政、和輝達簽約、無菸環境等，其中台北市觀光旅館總營收到達321億元，創下近年來的新高，也超越2019年疫情前的水準。



中時新聞網報導，蔣萬安今天出席Team Taipei 挺就業“青年畢業啟航”就業博覽會，被問及綠營傳出將派“行政院副院長”鄭麗君參選，蔣萬安說，他全力專注在市政上面，包括今天舉辦對於青年朋友求職非常有幫助、更多媒合計劃的就業博覽會；二方面剛結束的台北燈節，包括花博還有西門展區，推動無菸環境也得到市民極高的肯定以及反饋；三方面持續的招商引資、導入AI到市政的服務，農曆年前完成和輝達的簽約。



獎萬安也指出，最新公布去年一整年觀光旅館的營運資料，也看到整體台北市的觀光旅館總營收來到321億元，不止創下近年來的新高，也超越108年疫情前的水準，證明越來越多的觀光客選擇來到台北觀光、旅遊、體驗，市府也會持續的努力。



至於蔣萬安日前參訪中台灣燈會，有很多外縣市民眾也紛紛敲碗，有可能去台南或高雄嗎？蔣萬安說，台北市其實跟各個縣市一直都有很密切的交流跟合作，不管是市政的互訪或者是相互借鏡，所以定期都會安排市政交流，有確定也會跟大家報告，都有可能，因為各個縣市我們在市政上面，不管是交通、居住、教育、文化、舉辦大型活動的經驗，都會彼此學習。



另有媒體報導統計，北市公務員缺工率全台第一，蔣萬安坦言，這確實是市府面臨的一大挑戰，所以也多管齊下，第一對於用人困難的工程單位，擬定重大專案獎勵金計劃，希望能夠留住人才；第二對於包括職務繁重，社會局、衛生局、建管處等單位，持續努力充實人力，也導入新技術，能夠減輕同仁行政負擔；三方面持續打造友善職場環境，包括彈性工時以及居家辦公。



蔣萬安說，也持續增加市府同仁及員工友善托育的名額等，除了北市府團隊同仁服務市民，更重要的也一定會照顧好市府同仁，以人為本，也保市政府持續的培養優秀人才、留住人才。