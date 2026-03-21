步步驚心！推演美軍奪取哈爾克島的三種可能

中評社北京3月21日電／美國特朗普政府20日被曝向中東大舉增兵，包括增派地面部隊。這讓美軍正考慮奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島的論調，更加甚囂塵上。



新華社報導，美國軍事專家推演，美軍或有三種路徑奪取哈爾克島，但每條路徑都步步驚心、風險極大。同時，即使美軍成功奪島也並非“任務完成”，後續至少會有讓特朗普政府頭疼的兩大麻煩。



美軍兵力夠不夠



多方消息披露，美國正向中東地區增兵，包括兩棲攻擊艦和海軍陸戰隊員。



美國方面20日的消息顯示，包括“拳師”號兩棲攻擊艦在內的3艘軍艦和約2500名海軍陸戰隊員已從加利福尼亞州啟程，預計至少需3周抵達中東。



數天前，五角大樓已從日本調派美軍“的黎波里”號兩棲攻擊艦運載美軍第31海軍陸戰隊遠征隊前往中東，預計規模可達5000人，推算這兩天即可抵達。



美國軍事專家認為，美國此時強化軍力，可能意在“打通”霍爾木茲海峽，也可能是為奪取哈爾克島作準備。



專家分析，算上正調往中東的部隊，美軍中東地區的軍力可達約5萬人，但涵蓋多個兵種，包括大量後勤人員，真正能執行奪島任務的地面部隊並不多。不過，美軍仍可繼續集結更多地面部隊，令可用突擊兵力超過1萬人，這將讓美國有足夠兵力展開奪取哈爾克島行動。



哈爾克島位於波斯灣西北部，長約6公里、寬約3公里，伊朗90%的原油都從這裡出口。



數十年來，美國人一直在覬覦哈爾克島。據美國媒體報導，在1979年美國駐伊朗大使館人質危機中，時任總統卡特就曾考慮過要轟炸或奪取該島。1988年，還在從商的特朗普在宣傳其著作《交易的藝術》時，也曾提出奪取該島。

