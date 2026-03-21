李相賢：薩德調往中東　引發韓國安全擔憂

韓國世宗研究所研究員李相賢（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月22日電（記者 陳思遠）韓國世宗研究所研究員李相賢表示，受美國地區威懾可信度下降、周邊經濟體持續增加防務投入，以及美國對盟友責任要求提升等多重因素影響，韓國安全環境發生變化，正通過提升防務預算適配新形勢。他還表示，中東戰事導致部署在韓國的薩德等軍事資源被調往中東，引發韓國安全擔憂。



3月20日清華大學戰略與安全研究中心在京舉行論壇，李相賢在“亞太地區：守護和平與繁榮”議題的討論中做出以上表述。



李相賢表示，韓國防務政策調整與美國戰略轉向相關。特朗普執政期間持續要求盟友加大防務投入，美國新版防務戰略也明確，將為盟友提供有限但關鍵的安全協助，這倒逼韓國優先承擔自身防務主體責任。



他強調，韓美同盟仍是韓國安全戰略的核心基石，韓國內部已形成強化自主防務能力的廣泛共識。在核安全領域，韓國仍依賴美國核保護傘，不追求擁核，軍力發展重心將聚焦於常規武器建設。



對於美國中東政策、高關稅措施及戰略西移等舉動，李相賢直言，美國雖依舊是韓國重要合作夥伴，但特朗普現在做的事情頗讓大家感到面子上過不去。他認為，美國民主體系出現動搖，政策不確定性上升，中東戰事更導致部署在韓國的薩德等軍事資源被調往中東，引發韓國本土安全擔憂。



“我認為特朗普的政策相當奇怪，甚至很多人將其描述為美國霸權的衰退。”李相賢說。