中東衝突外溢　中國不會盲目填補真空

解放軍退役大校、清華大學戰略與安全研究中心研究員周波（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月22日電（記者 陳思遠）美以伊衝突外溢效應不斷顯現，地區動蕩持續向全球傳導；伊朗外長稱中國可當調停人，國際社會對中國的責任期待進一步提升；與此同時，有關“美國在中東作戰是中國戰略機遇窗口”的說法也引發討論。在此背景下，中國如何平衡外部期待與自身戰略的討論也被端上桌面。



針對“美國在中東作戰是中國戰略機遇窗口”的論調，南京大學國際關係學院院長朱鋒予以否定，強調中方從未試圖借地區動蕩重構國際形勢，而是始終保持著戰略定力。



解放軍退役大校、清華大學戰略與安全研究中心研究員周波則表示，中國不會因外部期待而盲目填補“真空”，而是立足和平共處五項原則等深植於歷史與文化的外交根基，同時保持務實靈活。



在3月20日清華大學戰略與安全研究中心舉行的論壇上，兩位專家學者分別在議題“全球議程：霸權之後的責任再分配”和議題“中美關係：終究要好起來才行？”的討論中，回答記者提問時做出以上表述。



中國何以成為全球穩定錨點？朱鋒結合近期伊朗衝突升級的現實背景指出，當前中東軍事對抗外溢效應顯著，無辜平民傷亡慘重，全球安全與經濟秩序面臨嚴峻衝擊。他指出，中國以人道主義援助踐行大國責任，近期決定向伊朗、約旦、黎巴嫩、伊拉克四國提供緊急人道主義援助，聚焦保護無辜民眾、緩解人道苦難，而非提供武器支持，“這是中國的戰略選擇，可以看到中國做出的巨大貢獻”。

