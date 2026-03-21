第八屆國際戰略與安全論壇　共探新秩序願景

議題一為“青年視角：感知秩序轉折”專題討論，邀請來自清華大學、北京大學的五位青年代表參與對話（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月22日電（記者 陳思遠）3月20日下午，清華大學戰略與安全研究中心（CISS）第八屆國際戰略與安全論壇公開環節圍繞“新秩序願景”展開，二十餘位中外知名專家與青年代表從青年視角、中美關係、亞太區域合作及全球議程四個維度展開深入交流與探討。中美交流基金會總裁周建成主持會議。



議題一為“青年視角：感知秩序轉折”專題討論，邀請來自清華大學、北京大學的五位青年代表參與對話。青年代表們分享了當代年輕人對“安全”概念的多元理解，並圍繞中外人文交流、中美學生交往中的細微觀察展開交流。他們認為，中美青年之間存在諸多共同點，這些共識有望拓展至更廣泛的國際交往層面。代表們還談到，現代技術深刻重塑了日常生活與國際關係的基本假設，影響著青年對人工智能發展的預期及其對中美關係的潛在作用。此外，青年代表就聯合國在當今世界格局中的角色、青年在其中的職業選擇與價值取向等話題進行了深入探討。



第二場專題討論的主題為“中美關係：終究要好起來才行？”，周波、董雲裳（Susan Thornton）、刁大明、于潔（Jie Yu）、邵育群參與研討。討論聚焦中美戰略競爭態勢，專家們指出在高科技、經貿等關乎切身利益領域，雙方均表現出不願被動捲入衝突的意願，中美關係總體保持穩定，呈現出多層次分布狀態，有望通過元首互訪進一步鞏固。與會專家探討了“權力”與“規則”對國際社會秩序的不同影響，並期待年輕人在未來國際事務中發揮更大作用。專家們就元首峰會對雙邊關係的影響進行分析，並探討了當前中東局勢是否會對元首外交進程產生影響。

