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南部戰區新聞發言人發表談話
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2026-03-21 20:08:20
中評社北京3月21日電／南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，3月20日，菲1架C-208型機未經中國政府允許，非法闖入中國南沙美濟礁附近空域。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。菲方行為嚴重侵犯中國主權。我們正告菲方立即停止侵權挑釁，共同維護南海地區和平穩定。
來源：南部戰區
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