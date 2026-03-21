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南部戰區新聞發言人發表談話
http://www.CRNTT.com   2026-03-21 20:08:20
　　中評社北京3月21日電／南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，3月20日，菲1架C-208型機未經中國政府允許，非法闖入中國南沙美濟礁附近空域。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。菲方行為嚴重侵犯中國主權。我們正告菲方立即停止侵權挑釁，共同維護南海地區和平穩定。

　　來源：南部戰區

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