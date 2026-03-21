國際能源署協調釋放戰略石油儲備有沒有用？

中評社北京3月21日電／國際能源署日前宣佈，32個成員國一致同意動用4億桶戰略石油儲備後，相關儲備已開始向市場投放。從市場表現看，國際能源署公佈史上最大規模釋放儲備消息後，國際油價一度回落，但隨後再次飆升並接近近期高點，顯示釋放儲備對平抑油價效果有限。為什麼會出現這樣的局面？釋放儲備到底有沒有用？如果效果不大，為什麼還要釋放儲備？



釋放儲備能填補供應缺口嗎



新華社報導，“釋放儲備能爭取時間，但無法解決危機。”美國投資機構伯恩斯坦公司的分析報告說，國際能源署協調釋放的石油儲備“填不滿”供應中斷的缺口，對油價走勢影響有限。



霍爾木茲海峽通行遇阻，會讓全球缺多少油？國際能源署等機構數據顯示，海峽運輸受阻可能導致全球每天減少2000萬桶原油和相關製品供應。即便部分原油可通過沙特阿拉伯和阿聯酋管道運輸，但受管道運力和紅海碼頭最大吞吐能力限制，每天仍有超過1000萬桶原油和相關製品供應的缺口。



國際能源署成員國同意釋放4億桶石油儲備，紙面上可以彌補霍爾木茲海峽運輸受阻數十天的供應量。但事實上，釋放石油儲備涉及多方面情況。



美國哥倫比亞大學全球能源政策中心創始主任傑森·博多夫表示，釋放儲備遠比想象中複雜，以美國為例，不少儲備在墨西哥灣地下鹽穴中，提取速度受技術能力限制。另外，中東原油絕大多數運往亞洲國家，在其他地區釋放的儲備還需要通過閒置運力才能進入亞洲市場。



美國布魯金斯學會能源專家薩曼莎·格羅斯分析，國際能源署的戰略石油儲備可能在兩個月內均勻釋放，相當於全球需求的7%，而海峽航運遇阻實際衝擊全球需求的15%至17%。“這次釋放儲備發出了正確信號，但不能彌補市場缺口。”

