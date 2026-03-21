矛盾到頭暈　特朗普政府涉伊朗戰事說辭一覽

中評社北京3月21日電／美國總統特朗普20日在社交媒體發文稱，已“非常接近”作戰目標，美方正考慮逐步降級對伊朗的軍事行動。不過據美國媒體20日報導，美國正持續增兵中東，最新部署包括一個兩棲攻擊艦群和約2500名海軍陸戰隊員。



新華社報導，自美國和以色列對伊朗發動軍事打擊以來，特朗普和美國政府高官多次就行動原因和目標的表態自相矛盾，在美國國內引發爭議和批評。路透社和益普索集團最新發布的一項民調顯示，近六成美國民眾反對美以對伊朗動武。



以下為衝突開始至今特朗普和美國高級官員的部分表態：



2月28日，美國和以色列聯合對伊朗發動“先發制人”的軍事打擊，伊朗最高領袖阿里·哈梅內伊遇襲身亡。伊朗發起反擊，同時譴責美國在伊美就核問題談判進程中對伊朗發動無端襲擊。



當天，特朗普鼓動“政權更迭”，並稱要讓伊朗無法製造核武器、終結伊朗彈道導彈威脅並消滅伊朗海軍。特朗普說，伊朗的導彈不僅威脅到美國盟友，還將很快危及美國本土。



這些說法在美國國內遭到駁斥。因反對美以軍事行動而辭職的美國前國家反恐中心主任喬·肯特近日接受採訪時說，伊朗並非即將擁有核武器，對伊朗的軍事行動是以色列主導控制了美國。以色列被認為是唯一擁有核武器的中東國家。對此，以色列向來既不承認也不否認。



此外，美國情報機構和業界專家均認為，伊朗彈道導彈項目不會很快具備危及美國本土的能力。路透社在20日報導中說，特朗普的說辭似曾相識——美國前總統喬治·W·布什在其任內就曾以虛假借口發動伊拉克戰爭。

