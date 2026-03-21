中國團隊利用歐洲大型強子對撞機發現新粒子

中評社北京3月21日電／歐洲核子研究中心日前發布公報說，該機構大型強子對撞機上的底誇克探測器（LHCb）合作組發現一種全新粒子。它由2個粲誇克和1個下誇克組成，是單電荷“雙粲重子”。新發現有助於物理學家更好地理解強相互作用對於形成質子、中子及其他復合粒子所起的作用。



新華社報導，記者從中國科學院大學物理科學學院獲悉，這項成果由該學院何吉波教授團隊主導完成，已於正在意大利拉蒂勒舉行的聚焦物理學研討的莫里翁會議上公布。



LHCb合作組此次公布的新粒子，使歐洲核子研究中心大型強子對撞機各實驗發現的強子總數增至80種。這種新粒子結構與質子相似，但由2個更重的粲誇克取代了質子中的2個上誇克，因此其質量增至質子的4倍。



LHCb合作組發言人溫琴佐·瓦尼奧尼表示：“這一結果將有助於理論物理學家檢驗量子色動力學模型。量子色動力學是描述強相互作用的理論，它不僅解釋了誇克如何構成傳統的重子和介子，也解釋了它們如何形成四誇克態或五誇克態等奇特強子。”



據介紹，誇克是構成物質的基本單元，共有6種類型：上誇克、下誇克、粲誇克、奇誇克、頂誇克和底誇克，前三種較輕，後三種較重。它們通常以2個或3個為一組通過強相互作用結合，分別形成介子和重子，統稱為強子。人們熟知的質子、中子都是重子。



2017年，LHCb合作組曾報告發現雙電荷“雙粲重子”，由2個粲誇克和1個上誇克組成，其中的上誇克是它與此次發現的新粒子的區別，新粒子的對應位置是下誇克。儘管二者非常相似，但由於複雜的量子效應，新粒子的預測壽命比雙電荷“雙粲重子”短得多，觀測難度也更大。