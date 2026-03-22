伊朗發動“真實承諾－4”行動第71波攻勢

中評社北京3月22日電／新華社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門21日發表聲明，宣布發動“真實承諾－4”行動第71波攻勢，稱“新的戰術和更現代化的作戰系統投入使用”。



聲明說，以色列中部城市特拉維夫和裡雄萊錫安的部分地區遭到“伊馬德”和“卡德爾”導彈以及無人機的猛烈攻擊。其他包括位於科威特阿里·薩利姆、沙特阿拉伯海爾季和伊拉克維多利亞的美國軍事基地也遭到無人機和重型導彈的襲擊。