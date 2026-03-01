孫文學校與世界關公文旅聯盟“廈門會館”揭牌

孫文學校與世界關公文旅聯盟的廈門會館揭牌儀式。 中評社廈門3月22日電／日前，孫文學校與世界關公文旅聯盟的廈門會館揭牌儀式在廈門舉行。孫文學校總校長、世界關公文旅聯盟共同主席張亞中表示，以往兩岸關係的關鍵字是“交流”，而當前兩岸互動的關鍵，已不只是表層的人員往來與文化交流，更在於對中華文化、中華民族以及“我們是中國人”的深層認同。“認同”應是兩岸關係未來發展的關鍵字。



張亞中指出，真正能夠穿越政治分歧、超越現實隔閡的，不是短暫的交流，而是深植人心的文化認同。而這種認同，必須透過具有歷史高度與精神象徵的人物與文化載體來承載與傳遞。



近年來，孫文學校以三位具有跨時代、跨地域影響力的歷史人物作為文化切入點，分別是：孫中山先生、關公與媽祖。



這三位人物，正是兩岸人民普遍尊崇、幾無爭議的精神象徵：孫中山代表民族復興與國家理想，關公體現忠義誠信與人格典範，媽祖則承載慈悲護佑與民間信仰。孫中山是兩岸共同尊崇的人物，而關公與媽祖更是在台灣有超過千萬以上的信眾。他們共同構成了中華文化最具生命力的精神坐標，也是凝聚兩岸認同最堅實的文化基礎。



廈門會館揭牌：打造認同的平台與載體



儀式現場，張亞中與廈門大學平潭研究院院長林凡共同為世界關公文旅聯盟廈門會館揭牌，眾多嘉賓齊聚一堂，共同見證這一重要時刻。



張亞中在致辭中表示，關公文化所蘊含的“忠義、誠信、仁愛、正義”，不僅是中華傳統美德的集中體現，更是一種能夠跨越地域、連接兩岸乃至全球華人的精神紐帶。



他強調，廈門會館的成立，其意義不止於文旅平台的拓展，更在於打造一個以文化為核心、以認同為目標的兩岸交流新載體。未來，將以此為基礎，進一步整合兩岸文旅資源，推動文化、教育與產業的深度融合，使關公文化在新時代煥發新的生命力，並在更大範圍內凝聚文化共識與民族認同。



學術與產業協同：推動文化轉化為發展動能



林凡表示，將依託高校的科研與人才優勢，深入挖掘關公文化的歷史內涵與當代價值，推動文化資源向文旅產業轉化，助力廈門打造具有特色的文化品牌，促進區域文旅產業高質量發展。



以文化為根，凝聚兩岸未來



世界關公文旅聯盟廈門會館的掛牌運營，將充分發揮橋梁與平台作用，聯動各地關公文化資源，以文化為魂、以文旅為媒，推動關公文化的創造性轉化與創新性發展。



更重要的是，通過關公文化這一具高度認同基礎的文化載體，進一步深化兩岸人民對中華文化與中華民族的共同認同，夯實兩岸關係和平發展的文化根基。