專論：當偷襲祖師爺遇見尷尬提線木偶

3月19日，美國總統特朗普在白宮會晤日本首相高市早苗，連袂獻演了一出令人拍案叫絕的喜劇。(電視截圖) 中評社香港3月22日電（評論員 丁乙）這年頭，國際政治舞台上的活報劇，真是比春晚小品還精彩。3月19日，美國總統特朗普在白宮會晤日本首相高市早苗，連袂獻演了一出令人拍案叫絕的喜劇，劇名似乎可以叫《論偷襲，你是我祖師爺》。



劇情是這樣的：一位不知深淺的日本記者，大概還活在“日美同盟親如一家”的舊夢裡，問特朗普美國在空襲伊朗之前，為什麼不提前跟日本這個“親密盟友”說一聲？特朗普一聽，樂了。那表情分明在說：你是在跟我講“道義”和“通知”？他微微一笑，祭出了那句註定載入外交史冊的“金句”：“我們想要出其不意。還有誰比日本更懂得出其不意呢？你為什麼不跟我說說珍珠港？”他還嫌不過癮，再補一刀：“沒有誰比日本更懂‘偷襲’。”



現場一片哄笑。而日本首相的表現，堪稱“表情管理”教科書級失敗－－或者說，成功暴露其內心的崩潰。她先是睜大眼睛，仿佛聽到了什麼外星語，然後在沙發上不自在地挪動身子，臉上努力擠出一個比哭還難看的“微笑”。有網友精準地形容，那一刻的她“像個人質”，在房間裡掃視出口，靈魂似乎已經離開了身軀。而特朗普呢，像只逗弄刁鼠的老貓，心滿意足。



這齣戲的高潮，並不在白宮，而在事後日本國內的反應。按照常理，自家首相當眾被揭傷疤、受羞辱，但凡有點血性的國民，怎麼也該同仇敵愾，至少嘴上抗議兩句。可日本國內支持高市的右翼勢力，卻上演了一出“傳統藝能”：不是解決問題，而是解決提出問題的人。



他們不去怪特朗普揭短，更不敢反思歷史，反而將滿腔怒火傾瀉在那位“不長眼”的自家記者－－朝日電視台的千千岩森生身上。惡毒的詞彙像雪片一樣飛向這位資深記者，罵他問了個“愚蠢”的問題，刺激了特朗普，讓日本“受辱”。甚至有高市的支持者，因為這位記者曾派駐過中國，就陰謀論說他是“蓄意幫中國，讓高市難堪”。



看，多麼熟悉的配方，多麼熟悉的味道。一旦外部壓力來臨，日本右翼勢力的第一反應永遠是“抓內鬼”，通過瘋狂攻擊自己人來彌補那點可憐的自尊心。至於特朗普那句“珍珠港”背後，對日本那段不光彩偷襲歷史的精準定性，他們選擇性失明了。

