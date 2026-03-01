快評：核二核三重啟？民進黨非核神主牌崩塌

中評社快評/賴清德3月21日出席公開活動時，透露“經濟部”評估後，核二、核三廠具備重啟條件，預計3月底將送“核安會”審議。這短短的表態，宛如在台灣政壇投下震撼彈：不僅宣告了民進黨“非核家園”神主牌的實質崩塌，更表明是一個重大的政策轉向。其政治意涵之深，遠超單純能源議題的範疇。



這首先是一次對現實困境的無奈低頭。國民黨直指是對“錯誤能源政策遲來的認錯”，蔣萬安更感歎過去十年非核政策“完全錯誤”。民進黨長期將“非核”奉為圭臬，不惜以“2025非核家園”為政治圖騰。然而，經濟成長帶來的電力需求激增、綠能發展不及預期、國際能源危機頻發，疊加近期台海及中東地緣風險，終使缺電陰影成為揮之不去的夢魘。賴清德的轉向，實為在現實壓力下對不可行路線的艱難修正。



其次，這必然引發激烈的政治攻防與責任追究。國民黨緊咬“緩不濟急”，要求發佈“緊急命令”即刻重啟核三，意在凸顯民進黨政策失誤的代價與當下應對的無力。蔣萬安則翻出國民黨執政時期推動核電的“十大建設”歷史功績，呼籲“還支援核電專家學者一個公道”，劍指民進黨過去對擁核者的打壓。民眾黨蔡春綢雖肯定轉向，但犀利追問核廢料處理規劃，警示政府勿“只要電、不負責”。各方勢力正借此契機，清算舊賬、爭奪能源話語權，為自身政治立場背書。



然而，重啟之路絕非坦途。“核安會”審查是橫亙眼前的技術與程序高牆。核電廠延役或重啟涉及複雜的安全評估與設備檢測，絕非一紙行政命令可速成。更棘手的是蔡春綢點出的核心矛盾——終極核廢料處置方案至今懸而未決。若不能提出負責任且具可行性的長期規劃，重啟核電不過是把環境風險與政治難題推向未來，所謂“社會共識”也將淪為推諉的托詞。