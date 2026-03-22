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以色列南部兩地被伊朗導彈擊中　超百人受傷
http://www.CRNTT.com   2026-03-22 08:43:27
3月21日晚，在以色列南部城市迪莫納，應急反應人員在一處導彈襲擊點工作。（新華社圖片）
　　中評社香港3月22日電／以色列南部城市迪莫納和阿拉德21日晚遭導彈襲擊。當地急救組織稱，兩地已有超百人受傷送醫。以媒稱，以軍承認未能攔截到伊朗導彈。

　　以色列急救組織“紅色大衛盾”當晚通報說，伊朗彈道導彈擊中阿拉德，已造成64人受傷，其中7人傷勢嚴重，還有部分人員被困。以色列第12頻道電視台援引救援部門的話說，急救直升機和救護車已趕赴現場。以色列國防軍已派出搜救力量。

　　《以色列時報》網站轉發社交媒體視頻顯示，一枚發光物拖著尾焰快速穿透雲層，擊中城區並發生劇烈爆炸，多棟樓房出現部分垮塌。

　　新華社報導，阿拉德遭襲前約2小時，以南部城市迪莫納也被導彈擊中，致47人受傷，其中1人傷勢嚴重。迪莫納位於內蓋夫沙漠之中，附近設有一處以色列的敏感核設施。

　　據以色列第12頻道電視台報導，以軍正在調查為何未能攔截伊朗導彈，以軍稱這兩枚未被成功攔截的導彈“並非新型導彈，過去也曾向以色列發射過”。

　　伊朗媒體21日證實，伊方當天對迪莫納發動導彈襲擊。據伊朗國家電視台報導，伊朗一名國際事務專家表示，伊朗當天襲擊迪莫納是對以色列襲擊伊朗納坦茲核設施的回應。 


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