特朗普要伊朗48小時內開放海峽否則炸電廠

特朗普 （新華社 資料圖片） 中評社香港3月22日電／美國總統特朗普21日向伊朗發出威脅，要求伊朗在48小時內開放霍爾木茲海峽，否則將摧毀其各類發電廠。



新華社報導，特朗普在社交媒體上說：“如果伊朗未能從此刻起的48小時內，不加威脅地完全開放霍爾木茲海峽，美國將打擊並摧毀伊朗的各類發電廠，首先是最大的那座！”



伊朗塔斯尼姆通訊社22日報道，伊朗武裝部隊發言人說，如果伊朗的燃料和能源基礎設施遭到敵人侵犯，在中東地區屬於美國和以色列的所有能源、信息技術和淡水設施都將成為打擊目標。



據報道，伊朗最大的發電設施是位於伊朗西南部的布什爾核電站。伊朗新聞電視台報道說，布什爾核電站17日晚遭到蓄意襲擊，襲擊地點距核反應堆僅有200米。



特朗普20日在社交媒體發文稱，美國“非常接近”實現其目標，正考慮逐步降級針對伊朗的軍事行動。他還表示，霍爾木茲海峽必須由使用該海峽的國家守衛。



另外，央視新聞引述美國官員及知情人士報道，在美以伊戰爭持續三星期後，特朗普政府已開始就下一階段行動，以及與伊朗和平談判的可能形式，展開初步討論。



據報任何旨在結束戰爭的協議都必須包括重新開放霍爾木茲海峽，解決伊朗高濃縮鈾儲備的問題，並就伊朗的核計劃、彈道導彈項目，以及伊朗對區內代理勢力的支持，建立長期協議。美伊雙方之間尚未進行直接接觸，但埃及、卡塔爾及英國都有擔任傳話人。



