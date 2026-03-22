伊朗導彈攻擊以色列南部城市及美軍中東基地

3月22日，在以色列南部城市阿拉德，應急反應人員在一處導彈襲擊點開展工作。（新華社圖片） 中評社香港3月22日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊22日發表聲明，宣布在“真實承諾－4”行動第73波攻勢中，使用多型導彈和無人機，對多個以色列南部城市及中東地區部分美軍基地實施了打擊。



伊朗法爾斯通訊社援引聲明稱，本輪攻勢伊朗伊斯蘭革命衛隊使用“法塔赫”“卡德爾”“伊馬德”等多型導彈及自殺式無人機，打擊了阿拉德、迪莫納、埃拉特、貝爾謝巴等多個以色列南部城市，以及位於科威特阿里·薩利姆、阿聯酋明哈德和宰夫拉的美軍基地。



以色列南部城市迪莫納在當地星期六晚遭受導彈襲擊，一座建築物倒塌，幾十人受傷。迪莫納位於內蓋夫沙漠之中，附近設有以色列一處敏感核設施。



另外，以色列國防軍總參謀長扎米爾21日發表聲明稱，以色列聯合美國對伊朗發起的大規模軍事行動“已到半途”。



新華社報導，扎米爾說，發起軍事行動3周以來，以軍對伊朗造成了“廣泛削弱”，並逐漸積累成“軍事、經濟和政府層面”的系統性成就，伊朗當前的處境更加危險，其“缺乏有效的防空能力”。扎米爾稱：“我們已到半途，但方向很明確……我們將繼續為我們的自由和未來而戰。”



扎米爾還說，他當天批准了以軍北方司令部繼續保持“前沿防禦態勢”的計劃，以軍將主動出擊、先發制人，清除對以平民“構成威脅”的目標。