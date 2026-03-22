特朗普在高市面前酸珍珠港　提問記者被起底

視頻截圖 中評社香港3月22日電／美國總統特朗普19日會晤日本首相高市早苗時，一位日本記者提問，美以對伊朗發動襲擊時，為什麼不提前通知日本等盟友？特朗普答道，“誰會比日本更懂突襲呀？攻擊珍珠港時，為什麼不提前告訴我？”對此，日本輿論頗感驚訝，因為數十年來，美國總統都避免對珍珠港一事發表嚴厲言論，另外，提問的記者也被日本網友起底。



美國總統特朗普於當地時間19日在白宮會晤日本首相高市早苗，一位日本記者提問，美以對伊朗發動襲擊時，為什麼不提前通知日本等盟友？特朗普答道，“要的就是突襲，沒有告訴任何人。”特朗普還半開玩笑地說，“誰會比日本更懂突襲呀？攻擊珍珠港時，為什麼不提前告訴我？”



特朗普說話時，高市瞪大了雙眼，似乎深吸了一口氣。她雙手交叉放在膝上，全程一言不發。



中時新聞網報導，據網友指出，提問的記者為千々岩森生，是朝日電視台政治部的“看板人物”，採訪過麻生太郎、安倍晉三等多位首相。



事後，日本網友對於千々岩森生的提問認為，在外交場合就別問那種問題，否則被特朗普用珍珠港反殺也是理所當然的，明明知道特朗普口袋裡隨時放著這張牌，還湊過去讓他打？實在是失職。



紐約時報中文網報導，數十年來，美國歷任總統都避免對日本1941年襲擊珍珠港一事發表嚴厲言論，而是深化與東京的關係，因為二戰後，日本始終是美國堅定的盟友。 2016年，時任美國總統奧巴馬與時任日本首相安倍晉三，一起造訪了珍珠港遺址，安倍晉三向“在此遇難的英靈” 致以哀悼，二人還在紀念碑前獻上了白色和平百合花環。