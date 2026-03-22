【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗稱成功打擊以色列及美海軍第五艦隊目標
http://www.CRNTT.com
2026-03-22 10:30:34
中評社北京3月22日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊21日發表聲明，宣布發動“真實承諾－4”行動第72波攻勢，針對以色列及美軍海軍第五艦隊目標實施了打擊。
新華社報導，聲明說，本輪攻勢伊朗伊斯蘭革命衛隊使用“卡德爾”和“伊馬德”等多型導彈，打擊了以色列北部和中部目標以及美國海軍第五艦隊。
聲明說，此次行動取得成功。升級後的伊朗本土攻防系統將在未來創造更多戰果，並強調任何勢力都不可低估伊朗的防衛能力。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
沙特要求伊朗武官離境
(2026-03-22 10:30:08)
以軍：對伊朗軍事行動“已到半途”
(2026-03-22 10:13:37)
伊朗發動“真實承諾－4”行動第71波攻勢
(2026-03-22 09:55:47)
美媒稱伊朗向印度洋中部的美軍基地發射導彈
(2026-03-22 09:54:10)
以防長稱接下來的一周將加大對伊朗打擊力度
(2026-03-22 09:51:35)
特朗普要伊朗48小時內開放海峽否則炸電廠
(2026-03-22 09:50:11)
以色列南部兩地被伊朗導彈擊中 超百人受傷
(2026-03-22 09:35:51)
伊朗導彈攻擊以色列南部城市及美軍中東基地
(2026-03-22 09:15:46)