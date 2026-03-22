伊朗稱成功打擊以色列及美海軍第五艦隊目標

中評社北京3月22日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊21日發表聲明，宣布發動“真實承諾－4”行動第72波攻勢，針對以色列及美軍海軍第五艦隊目標實施了打擊。



新華社報導，聲明說，本輪攻勢伊朗伊斯蘭革命衛隊使用“卡德爾”和“伊馬德”等多型導彈，打擊了以色列北部和中部目標以及美國海軍第五艦隊。



聲明說，此次行動取得成功。升級後的伊朗本土攻防系統將在未來創造更多戰果，並強調任何勢力都不可低估伊朗的防衛能力。