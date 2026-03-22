美以伊戰事進入第二十二天，最新動態

中評社北京3月22日電／參考消息網報導，3月21日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第二十二天，戰事仍無趨緩跡象。



伊朗新任最高領袖發表伊朗新年講話，稱“敵人已被擊敗”。伊朗動用多彈頭導彈打擊以色列25個目標，並使用無人機襲擊多個美國基地。伊朗武裝部隊警告敵人在旅行或度假期間也不再安全。伊朗還警告英國，向美提供軍事基地將被視為參與“侵略”。針對以方稱伊朗喪失製造彈道導彈能力，伊朗稱仍在製造導彈。以軍稱對德黑蘭各地“伊朗基礎設施”發動打擊，同時襲擊黎巴嫩南部多個城鎮。特朗普稱正考慮“逐步停止”對伊軍事行動，同時排除與伊達成停火協議的可能性。美官員透露，美方正派遣3艘軍艦和約2500名海軍陸戰隊員前往中東。此外，調查顯示，逾六成美國人認為特朗普會下令在伊朗打地面戰，但不足一成美國人對此表示支持。與此同時，沙特警告，若能源受衝擊局面持續至4月後，油價將飈升至每桶180美元。



以下為截至北京時間21日上午8時的最新動態：



伊朗新任最高領袖發表新年講話：敵人已被擊敗



據法新社和德新社報導，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴20日就伊朗新年諾魯孜節發表書面講話說，在對美以的戰爭中，伊朗的敵人已被擊敗。



穆傑塔巴說，伊朗人民給了敵人一次“令人眩暈的沉重打擊”。



穆傑塔巴還宣布伊朗新的一年為“在國家團結和安全庇佑下展現經濟韌性之年”。



自2月28日美以對伊開戰以來，穆傑塔巴尚未公開露面，其兩次發表聲明均由國家電視台宣讀。

