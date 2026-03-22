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沙特要求伊朗武官離境
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2026-03-22 10:30:08
中評社香港3月22日電／沙特阿拉伯外交部21日晚發表聲明說，沙特方面已通知伊朗駐沙特大使館武官、武官助理以及另外3名使團成員為“不受歡迎的人”，要求他們在24小時內離開沙特。
新華社報導，沙特外交部聲明說，沙特譴責伊朗對沙特等地區國家的襲擊，“將毫不猶豫地採取一切必要措施，維護主權，保障國家安全”。
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