英國核動力潛艇抵達阿拉伯海

中評社香港3月22日電／英國媒體21日晚援引軍方消息人士的話說，一艘英國皇家海軍核動力潛艇已抵達阿拉伯海，該潛艇具備發射巡航導彈的能力。



據報導，該潛艇為“安森”號，配備“戰斧”導彈和“旗魚”魚雷，據信將部署在阿拉伯海北部深水區。



報導援引軍方消息人士的話說，如得到英國首相授權，英軍將向該潛艇下達開火命令。



新華社報導，英國政府20日發表聲明表示，英國允許美國使用其軍事基地，以削弱伊朗用於“攻擊霍爾木茲海峽內船只的導彈基地及相關能力”，但重申英方將避免被捲入“更廣泛的衝突”。