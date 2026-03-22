】 【打 印】 
英國核動力潛艇抵達阿拉伯海
http://www.CRNTT.com   2026-03-22 10:48:08
　　中評社香港3月22日電／英國媒體21日晚援引軍方消息人士的話說，一艘英國皇家海軍核動力潛艇已抵達阿拉伯海，該潛艇具備發射巡航導彈的能力。

　　據報導，該潛艇為“安森”號，配備“戰斧”導彈和“旗魚”魚雷，據信將部署在阿拉伯海北部深水區。

　　報導援引軍方消息人士的話說，如得到英國首相授權，英軍將向該潛艇下達開火命令。

　　新華社報導，英國政府20日發表聲明表示，英國允許美國使用其軍事基地，以削弱伊朗用於“攻擊霍爾木茲海峽內船只的導彈基地及相關能力”，但重申英方將避免被捲入“更廣泛的衝突”。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：