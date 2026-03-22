賴拍板重啟核電　李明璇：現在聽來是天大笑話

中評社台北3月22日電／賴清德21日表示，政府確認核二、核三廠具備重啟條件，台電預計將在3月底前將重啟計劃送交“核安會”審議。國民黨台北市鬆山信義區議員擬參選人李明璇直言，民進黨“2025非核家園”變成“2026重啟核電”是天大笑話；“立委”葉元之則酸民進黨當初將核電延役抹紅為“反國安”、“中共同路人”，如今賴清德與“行政院”要重啟，是否成為自己口中的“中共同路人”？



《中時新聞網》報導，李明璇表示，民進黨曾高喊“2025非核家園”，沒想到2026要重啟核電，現在聽來簡直是天大的笑話。



葉元之則酸，去年“立法院”討論《核管法》時，民進黨“立委”範雲曾稱核電延役是“反國安”，因為俄烏戰爭都先打核電廠，也違反族群正義，並以蘭嶼低放射性核廢料都未處理，還想通過核電延役。



此外，葉元之轟“立委”張雅琳曾指控藍白強行通過《核管法》，是不是要幫中共攻台開後門的“中共同路人”，如今賴清德感謝“立院”修法並準備重啟核電，若按綠營邏輯，台電、“行政院”與賴清德是否也成了“中共同路人”？



葉元之指出，對照過去民進黨造謠亂罵的言論，證明該政黨毫無誠信可言，更諷刺當時高喊大罷免的綠委，現在最該被罷免的正是他們自己。