能源價格上漲加大德國食品工業壓力

中評社香港3月22日電／美以伊戰事爆發以來，全球能源供應受阻，價格上漲。能源價格是食品成本的重要組成部分，近來國際油價和天然氣價格攀升讓德國食品工業面臨巨大成本壓力。專家警告，如果戰事延宕，能源價格飆升帶來的衝擊很快會傳導至末端消費，影響絕大多數德國家庭的生活。



加工奶酪、啤酒或糕點離不開巴氏殺菌、烘乾、烘焙等流程，這些工藝非常耗能。烤爐、乾燥設備和冷卻系統沒有能源都無法運行。德國農業及相關企業協會代表指出，乳製品廠在巴氏殺菌和冷藏方面的能耗很高，肉類加工企業也是如此，相關企業受能源價格上漲的影響尤其明顯。



德國約有6000家食品企業，年銷售額達2330億歐元。作為德國第三大工業部門，該行業每年消耗約38太瓦時天然氣。德國聯邦統計局數據顯示，2024年，德國食品工業能耗佔德國工業總能耗的6.4%。這還不包括食品零售業用電，例如冷藏所需的電力。



德國《商報》報導說，冷凍食品行業尤其耗能。在總部位於德國不來梅港的冷凍食品生產商弗羅斯塔公司，能源和運輸成本佔公司生產總成本的8.5%。公司總裁費利克斯·阿勒斯表示，伊朗戰事影響全球供應鏈，預計公司會受到連鎖效應影響，相關成本面臨上漲，“當前危機強化了我們要擺脫對化石能源依賴的決心”。



據報導，食品原料供應商的能源成本也在上漲，部分原材料在收穫後需要立即進行速凍處理，魚、肉或蔬菜有的還需要從亞洲等地船運而來。



新華社援引報導，德國食品工業聯合會總經理克里斯托夫·明霍夫說，由於運費、燃料價格上漲，運輸成本會提高；此外，包裝也會變得更貴，因為包裝生產同樣高度依賴能源。



德國聯邦統計局數據顯示，2020年至今，受疫情擾亂全球供應鏈以及烏克蘭危機推升能源成本影響，德國食品和非酒精飲料的銷售價格已經上漲超過37%。



德國食品工業聯合會警告，歐洲天然氣市場上最具代表性的價格指標之一——荷蘭TTF天然氣期貨價格已大幅上漲。同時，國際油價上漲也推高了物流成本。“對於（德國）食品工業來說，這些變化及其帶來的成本壓力是致命的。”