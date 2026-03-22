賴大轉彎鬆口重啟核電　她跳腳喊：應啟動彈劾

中評社台北3月22日電／民進黨政府能源政策傳出重大轉折，賴清德昨天表示，核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，預計3月底重啟計劃送“核安會”審議。對此，公視前總經理馮賢賢開轟，若“行政院”開始執行賴清德的指示，“監察院”應據此啟動調查與彈劾程序，並稱賴清德如此背叛支持者，根本沒有餘地談團結。



據《中時新聞網》報導，賴清德昨出席磐石會第28、29屆會長交接典禮時表示，感謝“立法院”通過《核管法》，政府依法行政，“經濟部”經過審慎評估後，認為核二、核三具備重啟條件，目前台電已經在重啟程序當中，大概本月底就會把重啟計劃送交“核安會”審議，這也是因應後續人工智慧時代算力所帶來的電力缺口，必須的考量。



對此，馮賢賢21日在臉書表示，請那些多年享受反核選票的民進黨“立委”和官員，公開告訴大家，你們的反核立場是怎麼變不見的？她認為，美國壓力不是理由，台灣有很多地方可以跟美國合作互利，但重啟核電或許美國有利，對台灣卻是弊遠大於利，請賴懸崖勒馬。



馮賢賢說，以賴的個性，他是會硬幹的。但他必須向我們交代，重啟核電的政策，利弊是如何評估的，為何他非這麼做不可？她感嘆，這麼多人反核幾十年，是被民進黨耍著玩的嗎？反核也是你，提出非核家園政策的也是你，才終於達到非核家園，又翻桌子說要重啟核電的也是你？



她重批賴清德，如此背叛支持者，還有餘地談團結嗎？她強調，若“行政院”開始執行赖清德的指示，“監察院”應據此啟動調查與彈劾程序。



馮賢賢22日也再發文道，“德意志”把民進黨搞成一言堂，那些反核的公職都躲起來了，一聲不吭。Why?