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以色列稱伊朗首次發射遠程導彈 攻擊風險擴大
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2026-03-22 12:18:20
中評社香港3月22日電／以色列官員表示，伊朗軍隊首次發射遠程導彈，攻擊風險擴大至中東以外地區。
以色列國防軍總參謀長扎米爾在聲明中表示，伊朗向位於印度洋的美英聯合軍事基地發射了兩枚射程達4000公里的彈道導彈，這些導彈並非旨在打擊以色列，導彈射程覆蓋歐洲多國首都，柏林、巴黎和羅馬都在直接威脅範圍內。
據香港電台報導，以色列軍方說，是自上月底美國和以色列開始對伊朗發動攻擊以來，伊朗首次使用遠程導彈。
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