美國著名經濟學家批美誤判　倡中美合作

人大重陽區域國別論壇之“全球名家”第六場在中國人民大學舉行。（中評社 曹晶攝） 中評社北京3月23日電（實習記者 曹晶）人大重陽區域國別論壇之“全球名家”第六場3月21日在中國人民大學舉行，美國哥倫比亞大學教授、著名經濟學家傑弗裡·薩克斯指出，美國正面臨前所未有的政治與外交困境，制度失靈正在侵蝕其全球信譽。談及美以伊戰爭，他表示，美國貿然發動戰爭是又一次巨大的錯誤，美國試圖在中東和西亞繼續保持主導權，但顯而易見效果不佳。



論壇由人大重陽院長、全球領導力學院院長王文主持，700餘位高校師生、智庫學者、企業代表參加。美國哥倫比亞大學教授、著名經濟學家傑弗裡·薩克斯與中國人民大學國家金融研究院院長、中美人文交流研究中心（教育部）主任吳曉求教授，圍繞“通往2035：中國、美國與世界”展開對話。



美國正面臨巨大困境



展望2035年的世界，薩克斯認為，美國正面臨前所未有的政治與外交困境，制度失靈正在侵蝕其全球信譽。當前美國在經濟結構轉型、基礎設施建設、醫療、教育、收入分配等諸多重大問題上，都無法形成政治共識，也缺乏統一的戰略和規劃，國內的政治極化和分裂程度已然達到頂峰，發展環境充滿動蕩。他擔憂在接下來的十年裡，美國或將很難走出自身困局。



薩克斯特別談到了美國近期對伊朗展開的軍事行動。他認為，美以對伊朗的軍事打擊表明美國試圖在中東和西亞繼續保持主導權，但顯而易見效果不佳。這次美國貿然發動戰爭是又一次巨大的錯誤。這場戰爭不僅損害地區穩定，也將導致大量的經濟基礎建設遭到破壞，並且會讓各國看清美國並非其盟友可靠的保護者。



吳曉求則從中國視角出發，描繪了邁向2035年的發展圖景與戰略定力。他認為，儘管外部環境複雜嚴峻，中國憑借超大規模市場、完整的產業體系以及持續的科技創新，有能力保持長期向好的基本面。