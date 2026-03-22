民進黨返核！柯志恩酸：自欺欺人的世紀大騙局

中評社台北3月22日電／賴清德昨天表示，“經濟部”審慎評估後，核二、核三具重啟運轉條件，台電已準備重啟程序，預計3月底重啟計劃送“核安會”審議。對此，國民黨“立委”柯志恩表示，這不僅打臉蔡英文當年堅持反核神主牌的傲慢，更證明民進黨的能源政策，根本是一場自欺欺人的“世紀大騙局”！



柯志恩今天在臉書表示，賴清德正式表示，為因應AI產業的電力需求，政府將重啟核電，核三廠重啟計劃預計月底送審。柯認為，賴這項重大宣布，等同公開承認：去年5月核三關機、核電歸零後，民進黨強推的“2025非核家園”賞味期竟然不到10個月，此舉不僅打臉蔡英文當年堅持反核神主牌的傲慢，更證明民進黨的能源政策，根本是一場自欺欺人的“世紀大騙局”。



據《中式新聞網》報導，柯志恩進一步指出，民進黨反核三十年，蔡政府時期更是如火如荼、毫無妥協，不僅提出“2025非核家園”，更執意送走核四燃料棒，罔顧能源專家提出政策躁進的風險。然而，這種意識形態凌駕科學專業的代價，讓台灣虛耗了多少寶貴時間？浪費了多少钜額公帑？更以犧牲民眾健康作為代價。



柯志恩痛批，從“堅定反核”到“被迫返核”，現實的殘酷讓民進黨的謊言徹底現形，並質疑當年那些大聲指責她“不反核”的綠營“立委”們，如今面對賴清德的急切指示，為何集體噤聲了？那些曾叫囂“核能再運轉計劃敢出委員會，就要抗爭到底”的人，請別假裝失憶！



柯志恩說，最荒謬的是“行政院”，在賴清德表態後拋出“核安無虞、核廢有解、社會共識”三大前提；但這三個前提去年不就提過了？但為何去年反核、今年不反了？