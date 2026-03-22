烏克蘭：與美方討論和談“關鍵問題”

中評社香港3月22日電／據烏克蘭國際文傳電訊社21日援引烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫的話報導，烏克蘭代表團當天在美國佛羅里達州與美方舉行會晤，討論烏克蘭和談“關鍵問題”和下一步措施。



烏梅羅夫在社交媒體發佈聲明說，他與烏克蘭執政黨人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞、總統辦公室主任布達諾夫、總統辦公室第一副主任基斯利察在佛羅里達州同美方代表會晤，以期進一步推動烏克蘭和談取得切實成果。



新華社援引報導，烏梅羅夫說，參與會晤的美方代表包括總統特朗普的特使威特科夫、女婿庫什納及白宮高級顧問格倫鮑姆等。會晤首日的情況已報告烏克蘭總統澤連斯基，烏美雙方22日將繼續舉行會晤。



另據烏克蘭總統網站21日消息，澤連斯基當天在視頻講話中說，烏美代表團22日將繼續討論。關鍵問題在於瞭解俄方有多大意願以及是否準備好“以真誠和體面的方式”結束衝突。



威特科夫21日在社交媒體發表聲明說，美烏代表團當天在佛羅里達州舉行了“建設性會晤”，重點討論解決烏克蘭和談中剩餘的問題，以推動更接近達成全面和平協議。



這是美國和以色列2月28日對伊朗發起軍事行動以來，烏美首次雙邊會談。



1月23日至24日、2月4日至5日，俄羅斯、美國、烏克蘭三方代表在阿聯酋阿布扎比舉行兩輪會談。第三輪會談於2月17日至18日在瑞士日內瓦舉行。