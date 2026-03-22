國際太極拳日　奧地利首都舉行慶祝活動

中評社香港3月22日電／“2026年首屆國際太極拳日——維也納站”活動21日在奧地利首都維也納舉行，來自十餘所專業武術及太極拳學校的約300名參與者共同帶來一場多元的武術盛會。



歐洲武術聯合會秘書長佩塔爾·圖爾科維奇說，“太極拳日”是讓人們瞭解這項運動的絕佳機會。期待太極拳在2032年布里斯班奧運會上成為正式的奧運會比賽項目。



新華社報導，太極拳愛好者亞娜·默裡說，自己在中國學習太極拳，並在那裡生活了5年。通過太極拳，中國文化向她敞開了大門，並成為她生命中重要的一部分。“總的來說，太極拳在歐洲，尤其是在維也納發展得如此迅速，真是令人驚嘆。”



中國駐奧地利大使亓玫說，太極拳象徵著平衡、寧靜、尊重、和諧，這些價值觀也正是中奧關係的精髓所在。今年是中奧建交55周年。55年來，兩國人民在各個領域開展密切交流與合作，建立起互信與深厚的友誼。“我們今天共習太極的活動，既是系列慶祝活動的亮點之一，也提醒我們，在當今動蕩的世界中，我們需要這樣和平的相遇時刻。通過相互理解和尊重，人們可以彼此成就更多。”



2025年11月5日，聯合國教科文組織大會第43屆會議審議通過決議，將每年3月21日（北半球春分日）設立為“國際太極拳日”。