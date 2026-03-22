俄媒：伊朗文化遺產正遭到“野蠻侵害”

中評社香港3月22日電／俄羅斯《觀點報》網站3月19日刊發文章，題為《伊朗正遭遇野蠻侵害》，作者是安德烈·曼丘克。全文摘編如下：



對伊朗的打擊不僅造成人員傷亡，也讓舉世聞名的文化古跡受損。美國導彈將一所學校夷為廢墟，160多名女童葬身其中，釀成了米納蔔慘劇。同時，一些著名的宮殿被炸受損，雖然聽上去沒有米納蔔慘劇那麼令人震驚，但這並不意味著此類事件可以被無視。擁有數千年歷史的波斯文明正遭遇一場名副其實的野蠻入侵。



古萊斯坦宮（即“玫瑰宮”）始建於波斯國王塔赫馬斯普一世時期，曾是薩法維、贊德、卡扎爾諸王朝的王宮，伊朗末代國王穆罕默德·禮薩·巴列維亦在此加冕。



這座宮殿以大理石、象牙與水晶奢華裝飾，墻面彩釉瓷磚堪稱一絕，上面繪有波斯史詩《列王紀》中的場景、現已滅絕的裡海虎狩獵畫面，以及神話中仙女與精靈的奇遇。主殿內矗立著一座金色大理石王座，仿照所羅門王的飛天寶座打造。



如今，伊朗首都這片遍布古宅、清真寺、基督教堂等建築的歷史城區遭到轟炸，爆炸衝擊波已讓玫瑰宮的水晶裝飾散落一地。



儘管這座宮殿是聯合國教科文組織認定的世界遺產，華盛頓方面卻對其受損一事未置一詞。看樣子，美方會試圖將此事歸結於人工智能失誤造成的不幸意外。如今，他們也正用這種“非人為因素”為米納蔔的大規模屠殺開脫。



導彈還落在伊朗的另一處標誌性古跡所在地——伊斯法罕。伊斯法罕的四十柱宮始建於這座城市作為波斯都城的年代，殿頂由二十根雪鬆木柱支撐，柱影倒映在池中，“四十柱”之名由此而來。



西方宣傳將伊朗描繪成“一片黑暗的神權野蠻之地”。然而，四十柱宮的墻壁上留存著整個中東地區獨一無二的絢麗壁畫：起舞的女子、浪漫幽會的場景以及王宮的盛宴……



這些古壁畫被精心守護了近400年，如今美國的打擊令其木結構遭到損壞，宮殿的裝飾被損毀，描繪波斯擊敗莫臥兒大軍戰役的中心壁畫亦受創。



西方國家正揮舞著導彈大棒，對伊朗進行真正的野蠻入侵。對歷史遺跡的襲擊絕非出於偶然，完全可能是蓄意的、甚至是公然示威的行為。早在2020年首任“總統”任期內，唐納德·特朗普就曾揚言要有針對性地轟炸此類目標，目的是要擊垮伊朗人的意志，瓦解其抵抗決心。



“我們已經在伊朗鎖定了52個目標……其中一些對伊朗及其文化至關重要。這些目標將遭到迅速打擊。”特朗普在社交平台上寫道。



這番言論當時震驚了全世界，甚至令部分尚未泯滅良知與理智的美國政客感到錯愕。一名參議員曾提議通過決議，譴責對文化古跡的打擊，並將此類行為等同於戰爭罪。但該提案最終未能獲得足夠的支持票數。



西方當權者根本不在乎其他民族的文化瑰寶，即便它們已被列入世界遺產名錄。西方的資本只在衝突中看到了掠奪的機會。



鄰國伊拉克的遭遇便是前車之鑒。美軍同其歐洲附庸的輔助部隊占領伊拉克後，兩河流域的博物館藏品與考古遺址遭到洗劫，大量文物落入外國收藏家手中，被他們視作戰利品。



位於巴格達的伊拉克國家博物館流失了數萬件核心藏品。該博物館新聞中心負責人陶希德·阿里回憶道：士兵們在展廳裡隨意走動，“仿佛是在逛超市”，並從展櫃中掠走蘇美爾、巴比倫與阿拔斯王朝時期獨一無二的文物。據他稱，這些劫掠者持有博物館庫房圖紙和專用破鎖設備，而軍方指揮層則對此視而不見。



伊拉克國家圖書館在美國發動襲擊之初便遭到焚毀，許多珍貴的中世紀手稿永久失傳。美軍在巴比倫遺跡的廢墟上建起大型軍事基地，隨後又把巴比倫文物古跡拆成紀念品帶走。



多年過去，伊拉克政府至今仍未能追回被這些打著民主與自由旗號闖入中東的野蠻人劫掠的國家財富。如今他們正對伊朗打著同樣的算盤——一旦該國崩潰，其歷史文化寶藏便會遭到掠奪。



（來源：參考消息網）