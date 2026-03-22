俄記者講述遭以軍空襲生還經歷

中評社香港3月22日電／據今日俄羅斯電視台網站3月19日報導，今日俄羅斯電視台記者史蒂夫·斯威尼和他的攝影師阿里·里達在黎巴嫩南部拍攝時遭以色列空襲受傷。



他們說，一架以色列飛機向他們位於加西米耶橋附近的拍攝地點發射了一枚導彈。該地點距離當地一個軍事基地不遠。



里達說，儘管他們身穿展示記者身份的制服，以色列軍隊仍然“蓄意襲擊”了他們。



里達的攝像機在拍攝斯威尼時記錄下了襲擊發生的瞬間。畫面顯示，導彈擊中了斯威尼身後不到十米的地方。當時他正試圖躲避。



里達還分享了醫生從斯威尼手臂中取出彈片的視頻。



在另一段視頻中，里達開玩笑地說：“原來導彈朝你飛過來的時候，你真的能聽到它的聲音。”



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃就此次襲擊對以色列進行了譴責。她說，鑒於加沙已有兩百多名記者遇襲身亡，此次針對身上帶有新聞媒體標識的記者的襲擊“不能被稱為意外”。



她在“電報”平台上寫道：“尤其值得注意的是，火箭彈擊中的並非‘重要的戰略軍事設施’，而是記者正在拍攝報導的地點。”她還說，莫斯科“正在等待國際組織的回應”。



斯威尼後來在俄羅斯“桑切斯效應”電視節目中告訴里克·桑切斯，他的手臂被彈片擊中，並接受了治療。這名記者說：“我們能活下來真是奇跡。我們能只受這點傷，真是太幸運了。”



斯威尼還說：“這是一起有針對性的蓄意襲擊，這一點毋庸置疑。”



據信，過去三年里，以色列武裝部隊殺害了上百名在加沙和約旦河西岸進行報導的記者。



此次事件發生的背景是，黎巴嫩真主黨在伊朗前最高領袖阿里·哈梅內伊遇襲身亡後對以色列發動了襲擊，隨後，以色列16日開始在黎巴嫩南部對真主黨展開“有限且有針對性的”地面行動。



（來源：參考消息網）