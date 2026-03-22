美國政府對哈佛發起新訴訟　尋求追回聯邦資金

中評社香港3月22日電／美國司法部20日對哈佛大學提起新的訴訟，稱該大學領導層未能解決校園內的“反猶主義”問題，並尋求追回聯邦資金。



司法部在向馬薩諸塞州聯邦地區法院提交的訴訟書中稱，此項訴訟針對哈佛大學違反美國民權法的行為，具體表現為哈佛大學對猶太裔或以色列籍人士的“蓄意歧視行為”，或明知此類行為存在卻表現出的“蓄意漠視態度”。司法部稱，訴訟旨在迫使哈佛大學遵守聯邦民權法規定，並追回撥付給哈佛的“數十億美元”聯邦資金。



哈佛大學一名發言人對此回應說，這是針對“哈佛大學拒絕將控制權移交給聯邦政府”而採取的又一次報復行動。



該發言人說，哈佛大學非常關心猶太和以色列社群成員，致力於確保他們在校園裡受到接納和尊重。哈佛將捍衛自身免受這起訴訟的侵害。



2月13日，美國司法部已對哈佛大學發起一項民事訴訟，指控這所知名高校不配合聯邦調查，要求哈佛提供與招生相關的數據。



自去年1月重返白宮以來，美國總統特朗普多次指責哈佛等高校存在所謂“反猶主義”，要求這些高校“整改”，否則將削減或切斷聯邦政府提供的經費。美國聯邦政府去年4月宣布凍結對哈佛的數十億美元聯邦科研經費，哈佛為此提起訴訟，目前訴訟仍在進行中。



（來源：新華網）